«Не настолько великий». Анатолий Карпов резко раскритиковал Магнуса Карлсена

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов негативно высказался о норвежском гроссмейстере Магнусе Карлсене.
«По Карлсену у меня много критических замечаний — чемпион мира не имел права допускать таких глупых правил. Карлсен, будучи многократным чемпионом, должен был продиктовать исторически правильные условия и правила проведения матча на первенстве мира, но он не сделал этого. Теперь второе — отказался защищать звание чемпиона мира. Магнус не настолько великий в шахматах, чтобы делать такие заявления. Он ещё не Фишер, Карпов или Каспаров*.
Да, Карлсен выиграл, но у него не так просто складывались матчи — Ян в основном побеждал с большим перевесом. Карлсен должен был проиграть Карякину, мог проиграть Ананду. А после всего заявил, что ему надоело защищать звание чемпиона мира и он уходит из матчей на первенстве мира — это непродуманно и неправильно. После победы китайского шахматиста его поступок становится более непродуманным», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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