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Непомнящий уронил фигуры в финальном тай-брейке матча за шахматную корону

Непомнящий уронил фигуры в финальном тай-брейке матча за шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону — 2023. В финальной, четвёртой партии тай-брейка российский шахматист не смог совладать со своими нервами: перед своим последним ходом Непомнящий взял сразу несколько фигур, после чего разжал руку, и они рассыпались по столу, а одна даже упала на пол.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеофрагмент данного эпизода:

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

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