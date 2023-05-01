«Напряжение в воздухе витало». Алексей Вербов — о первом финальном матче ЧР с «Динамо»
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил игру своей команды в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу с московским «Динамо».
«Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17). Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани послезавтра, 3 мая.
«Сегодня и мы, и они не давали мячу просто так упасть. Он не свалился ни на одну из сторон так легко. Может, по одному такому глупому мячу было у тех и у других. Но это минимальное количество. Спасений было гораздо больше. Из-за этого зрелищность игры, конечно, и зашкаливала, несмотря на «быстрый» счёт. Напряжение в воздухе витало. Послезавтра ожидаем другого соперника и другую игру», — сказал Вербов после матча.
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