Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Напряжение в воздухе витало». Алексей Вербов — о первом финальном матче ЧР с «Динамо»

«Напряжение в воздухе витало». Алексей Вербов — о первом финальном матче ЧР с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил игру своей команды в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу с московским «Динамо».

«Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17). Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани послезавтра, 3 мая.

«Сегодня и мы, и они не давали мячу просто так упасть. Он не свалился ни на одну из сторон так легко. Может, по одному такому глупому мячу было у тех и у других. Но это минимальное количество. Спасений было гораздо больше. Из-за этого зрелищность игры, конечно, и зашкаливала, несмотря на «быстрый» счёт. Напряжение в воздухе витало. Послезавтра ожидаем другого соперника и другую игру», — сказал Вербов после матча.

Материалы по теме
Казанский «Зенит» захватил лидерство в финале ЧР по волейболу с «Динамо»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023