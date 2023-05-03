Источник: олимпийская чемпионка в беге Тори Боуи покончила жизнь самоубийством

Выдвинута первая версия причины смерти олимпийской чемпионки 2016 года в эстафете, чемпионки мира в беге на 100 метров, американки Тори Боуи. О трагедии стало известно сегодня, 3 мая.

32-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, сообщает издание Sportsmax.tv со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отметим, что в интервью перед победным для себя чемпионатом мира — 2017 Тори признавалась, что была близка к суициду, но спорт спас ей жизнь. «Помню, как я увидела пистолет и подумала: «Боже, вот как я должна умереть»», — сказала спортсменка в 2017 году.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 Тори так же завоевала серебряную медаль в спринтерском забеге, уступив только представительнице Ямайки Элейн Томпсон.