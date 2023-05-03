Источник: олимпийская чемпионка в беге Тори Боуи покончила жизнь самоубийством
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Выдвинута первая версия причины смерти олимпийской чемпионки 2016 года в эстафете, чемпионки мира в беге на 100 метров, американки Тори Боуи. О трагедии стало известно сегодня, 3 мая.
32-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, сообщает издание Sportsmax.tv со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отметим, что в интервью перед победным для себя чемпионатом мира — 2017 Тори признавалась, что была близка к суициду, но спорт спас ей жизнь. «Помню, как я увидела пистолет и подумала: «Боже, вот как я должна умереть»», — сказала спортсменка в 2017 году.
Отметим, что на Олимпиаде-2016 Тори так же завоевала серебряную медаль в спринтерском забеге, уступив только представительнице Ямайки Элейн Томпсон.
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