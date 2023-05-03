Российских велосипедистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации. Изменения вступят в силу с 1 июня.
«Внедряется строгое требование нейтралитета в отношении к России и Беларуси для участия в турнирах международного календаря, основываясь на следующих принципах: никаких контрактных или иных связей с армией России, Беларуси или с любым агентством государственной безопасности; отсутствие связей с Россией или Беларусью, отсутствие ассоциации с флагами, гербами, гимнами или любыми другими символами России или Беларуси; отсутствие поддержки СВО на Украине в любой форме», — говорится в заявлении.
Отметим, что при этом UCI сохранил запрет на регистрацию мероприятий на территории России и Беларуси, а также введённые ранее санкции на участие команд, состоящих из российских и белорусских спортсменов, в соревнованиях календаря организации.
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