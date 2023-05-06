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Стало известно, кто из российских дзюдоистов выступит на чемпионате мира

Стало известно, кто из российских дзюдоистов выступит на чемпионате мира
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Федерация дзюдо России назвала, кто из отечественных дзюдоистов выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Дохе с 7 по 13 мая. Россияне допущены к участию в личном турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

В итоговом заявочном списке 17 спортсменов – девять мужчин и восемь женщин. Дзюдоистки выступят во всех семи категориях, а мужчины — в пяти (за исключением 60 и 81 кг).

Женщины: Сабина Гилязова (48 кг), Алеся Кузнецова (52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (обе — 57 кг), Камила Бадурова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (78 кг) и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Мужчины: Яго Абуладзе, Абрек Нагучев (оба — 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Михаил Игольников, Мансур Лорсанов (оба – 90 кг), Арман Адамян, Нияз Ильясов (оба – 100 кг), Тамерлан Башаев и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Медалисты получат рейтинговые очки олимпийской квалификации к Играм-2024. Победители состязаний получат по 2000 баллов, серебряные призёры – по 1400, бронзовые – по 1000.

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