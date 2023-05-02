Восемь спортсменов не были допущены на ЧМ по дзюдо после проверки на нейтральность

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за разрешение спортсменам из России и Беларуси участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе (Катар) в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

При этом исполком IJF заказал независимую проверку биографических данных вошедших в предварительную заявку спортсменов на предмет соответствия критериям допуска. По результатам этой проверки восьми возможным членам делегации было отказано в участии в чемпионате мира. IJF допустила только спортсменов, представляющих Федеральный учебно-спортивный центр сборных России, в отношении которых не было выявлено фактов поддержки СВО.

«Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF», — говорится в пресс-релизе на сайте IJF.