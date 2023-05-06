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Эвенепул убедительно выиграл первый этап «Джиро д'Италия», Власов замкнул топ-10

Эвенепул убедительно выиграл первый этап «Джиро д'Италия», Власов замкнул топ-10
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Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step убедительно выиграл первый этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Ставший вторым итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers отстал от победителя на 22 секунды, финишировавший третьим португалец Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) – на 29 секунд.

Россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe замкнул десятку сильнейших, отстав от лидера на 55 секунд.

Велошоссе. «Джиро д'Италия». Первый этап
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 19,6 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 21.18.
2. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – отставание 0.22.
3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0.29.
4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.40.
5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama-FDJ) +0.43.
6. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — то же отставание….
10. Александр Власов (Россия, BORA-hansgrohe) +0.55.

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