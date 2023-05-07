Лала Крамаренко пропускает первый этап турнира «Кубок сильнейших» в Москве из-за травмы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что гимнастка Лала Крамаренко не принимает участия в соревнованиях первого этапа «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике из-за травмы.

«У неё была травма. У меня девиз: я работаю только со здоровыми детьми. У нас есть и второй, и третий этап, и финал. Решили, что Лала будет участвовать только в концертах», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, первый этап «Кубка сильнейших» проходит с 6 по 8 мая в Москве. Соревнования проводятся по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). Ранее в многоборье победу одержала многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина. В тройку призёров попали Анна Попова и Дина Аверина.