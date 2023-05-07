«Енисей-СТМ» обыграл казанскую «Стрелу» в 14-м туре чемпионата России по регби

Российский регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» в гостях победил казанскую «Стрелу» в матче 14‑го тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в воскресенье, 7 мая, и завершилась победой гостей со счётом 31:14 (17:7, 14:7).

В другом завершившемся матче игрового дня игроки «ВВА‑Подмосковье» победили дзержинский «Химик» со счётом 45:24 (17:5, 28:19).

«Енисей-СТМ» занимает уверенное первое место в чемпионате России по регби. В активе красноярской команды 56 заработанных очков. Её ближайшими преследователями являются «Локомотив Пенза» (45 очков) и «Стрела» из Казани (43 очка).

Регби. Чемпионат России. 14-й тур.

«Стрела» — «Енисей-СТМ» — 14:31 (7:17, 7:14).

«ВВА‑Подмосковье» — «Химик-Дзержинск» — 45:24 (17:5, 28:19).