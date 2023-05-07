«Енисей-СТМ» обыграл казанскую «Стрелу» в 14-м туре чемпионата России по регби
Поделиться
Российский регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» в гостях победил казанскую «Стрелу» в матче 14‑го тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в воскресенье, 7 мая, и завершилась победой гостей со счётом 31:14 (17:7, 14:7).
В другом завершившемся матче игрового дня игроки «ВВА‑Подмосковье» победили дзержинский «Химик» со счётом 45:24 (17:5, 28:19).
«Енисей-СТМ» занимает уверенное первое место в чемпионате России по регби. В активе красноярской команды 56 заработанных очков. Её ближайшими преследователями являются «Локомотив Пенза» (45 очков) и «Стрела» из Казани (43 очка).
Регби. Чемпионат России. 14-й тур.
«Стрела» — «Енисей-СТМ» — 14:31 (7:17, 7:14).
«ВВА‑Подмосковье» — «Химик-Дзержинск» — 45:24 (17:5, 28:19).
Комментарии
- 7 мая 2023
-
17:26
-
16:12
-
15:36
-
15:16
-
13:44
-
13:31
-
12:46
-
12:13
-
09:00
-
00:12
- 6 мая 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:52
-
19:25
-
18:48
-
17:53
-
17:20
-
15:29
-
14:57
-
09:40
- 5 мая 2023
-
22:11
-
21:51
-
21:08
-
20:44
-
19:47
-
19:23
-
16:40
-
14:57
-
14:01
-
13:37
-
12:35
-
12:22
-
11:58
-
11:49
-
10:56
Партнерский контент