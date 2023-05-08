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Арина Аверина завоевала три золота с отдельными предметами на «Кубке сильнейших» в Москве

Арина Аверина завоевала три золота с отдельными предметами на «Кубке сильнейших» в Москве
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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина добавила к золоту первого этапа «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике в многоборье во заключительный день соревнований ещё три медали высшей пробы. Арина первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Лучший результат в упражнении с лентой показала Анна Попова.

Художественная гимнастика. «Кубок сильнейших». Первый этап
Обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 37,00.
2. Мария Борисова (Россия) — 35,55 .
3. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 33,30.
4. Анна Попова (Россия) — 32,55.
5. Мадина Юнусова (Узбекистан) — 31,15.
6. Сильва Саргсян (Армения) — 30,95.

Мяч

1. Арина Аверина — 37,30.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 35,05.
3. Анна Попова — 34,40.
4. Диана Чугунихина (Россия) — 33,95.
5. Мафтуна Зоирова — 33.45.
6. Сильва Саргсян — 32,50.

Булавы

1. Арина Аверина – 37,70.
2. Анна Попова – 36,70.
3. Мария Борисова — 35,50.
4. Диана Чугунихина – 35,40.
5. Мафтуна Зоирова — 31,70.
6. Мария Трегубова (Казахстан) — 30,65.

Лента

1. Анна Попова — 36,65.
2. Мария Борисова — 36,25.
3. Диана Чугунихина — 35,75.
4. Арина Аверина — 31,95.
5. Сильва Саргсян — 31,20.
6. Мафтуна Зоирова — 31,15.

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