Арина Аверина завоевала три золота с отдельными предметами на «Кубке сильнейших» в Москве

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина добавила к золоту первого этапа «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике в многоборье во заключительный день соревнований ещё три медали высшей пробы. Арина первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Лучший результат в упражнении с лентой показала Анна Попова.
Художественная гимнастика. «Кубок сильнейших». Первый этап
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 37,00.
2. Мария Борисова (Россия) — 35,55 .
3. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 33,30.
4. Анна Попова (Россия) — 32,55.
5. Мадина Юнусова (Узбекистан) — 31,15.
6. Сильва Саргсян (Армения) — 30,95.
Мяч
1. Арина Аверина — 37,30.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 35,05.
3. Анна Попова — 34,40.
4. Диана Чугунихина (Россия) — 33,95.
5. Мафтуна Зоирова — 33.45.
6. Сильва Саргсян — 32,50.
Булавы
1. Арина Аверина – 37,70.
2. Анна Попова – 36,70.
3. Мария Борисова — 35,50.
4. Диана Чугунихина – 35,40.
5. Мафтуна Зоирова — 31,70.
6. Мария Трегубова (Казахстан) — 30,65.
Лента
1. Анна Попова — 36,65.
2. Мария Борисова — 36,25.
3. Диана Чугунихина — 35,75.
4. Арина Аверина — 31,95.
5. Сильва Саргсян — 31,20.
6. Мафтуна Зоирова — 31,15.
- 8 мая 2023
-
21:09
-
19:36
-
19:31
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:51
-
21:24
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
19:28
-
17:26
-
16:12
-
15:36
-
15:16
-
13:44
-
13:31
-
12:46
-
12:13
-
09:00
-
00:12
- 6 мая 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:52
-
19:25