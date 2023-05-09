Дина Аверина гипнотизировала мяч, Арина восхищала грацией и побеждала. Лучшие фото с Кубка

8 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина добавила к золоту первого этапа «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике в многоборье в заключительный день соревнований ещё три медали высшей пробы.

Арина первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Лучший результат в упражнении с лентой показала Анна Попова.

Дина Аверина заняла в многоборье третье место. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась тем, что Дина выступала с травмой, не совместимой с её программой.

Лучшие кадры с «Кубка сильнейших» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.