Дина Аверина гипнотизировала мяч, Арина восхищала грацией и побеждала. Лучшие фото с Кубка
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8 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина добавила к золоту первого этапа «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике в многоборье в заключительный день соревнований ещё три медали высшей пробы.
Арина первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Лучший результат в упражнении с лентой показала Анна Попова.
Дина Аверина заняла в многоборье третье место. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась тем, что Дина выступала с травмой, не совместимой с её программой.
Лучшие кадры с «Кубка сильнейших» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
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