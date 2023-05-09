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Прокурор США – о деле Лиры: этот приговор является переломным для международного спорта

Прокурор США Дэмиан Уильямс высказался по поводу дела американского врача Эрик Лиры, которая первой признала вину по делу о законе Родченкова.

«Этот приговор является переломным моментом для международного спорта. Лира поставляла запрещенные вещества, улучшающие спортивные результаты, олимпийским спортсменам, которые хотели коррупционным путем получить конкурентное преимущество. Такие трусливые попытки подорвать целостность спорта искажают цель Олимпийских игр: продемонстрировать спортивное мастерство на равных условиях. Попытки Лиры извратить эту цель не останутся безнаказанными», — приводит слова Уильямс официальный сайт Министерства юстиций США.

Лира признала себя виновной в предоставлении запрещённых препаратов для повышения работоспособности олимпийским спортсменам в преддверии Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Токио.