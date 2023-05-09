Американский врач первой признала вину по закону Родченкова

Американский врач Эрик Лира стала первой, кто признала свою вину по закону Родченкова, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

По данным источника, Лира признала себя виновной перед мировым судьей США Валери Фигередо. в предоставлении запрещённых препаратов для повышения работоспособности олимпийским спортсменам в преддверии Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Токио.

Максимальное потенциальное наказание по закону Родченкова составляет 10 лет тюремного заключения.

Закон, названный именем информатора ВАДА Григория Родченкова, позволяет властям США наказывать спортсменов других национальностей за употребление допинга на тех же соревнованиях, на которых выступали американские атлеты.