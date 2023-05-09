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Глава USADA выступил с заявлением по делу о первом обвинённом по закону Родченкова

Глава USADA выступил с заявлением по делу о первом обвинённом по закону Родченкова
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Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тэйгарт прокомментировал дело американского врача Эрик Лиры, которая стала первой в истории, кто будет осуждён по закону Родченкова.

«Сегодняшнее заявление Эрика Лиры о признании вины является убедительным свидетельством силы Антидопингового закона для привлечения к ответственности тех, кто сговаривается против правил, чтобы ограбить чистых спортсменов и обмануть спорт. Это знаковое событие. Без этого закона, Лира, которая выдавала себя за врача для спортсменов, вероятно, избежала бы наказания за распространение опасных препаратов, улучшающих спортивные результаты.

Мы невероятно благодарны прокуратуре США Южного округа Нью-Йорка и ФБР за их готовность расследовать и преследовать в судебном порядке это дело», — приводит заявление Тэйгарта MMA Underground.

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