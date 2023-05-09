Шипов: не думаю, что у Яна Непомнящего есть комплексы, неуверенность перед Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер и шахматный тренер Сергей Шипов поделился мнением об эмоциональном состоянии Яна Непомнящего в матче турнира Grand Chess Tour, проходящего в Бухаресте (Румыния), в котором спортсмен сыграл против китайского шахматиста, 17-го чемпиона мира Дин Лижэня. Несколькими неделями ранее Непомнящий потерпел от китайца поражение в матче за звание чемпиона мира в четвёртой партии на тай-брейке.
«Эта партия — миниатюра того, что было в Астане. Была необычайная напористая игра Яна, которая привела к большому перевесу. Изобретательность Дин Лижэня, чемпион мира опять проявлял изворотливость, спасался. Перевес, даже большой, реализовать не всегда просто, и Ян его вновь упустил. Конечно, я испытываю огорчение от результата, но ничья так ничья, надо идти дальше.
Не думаю, что у Яна есть комплексы, неуверенность перед Дин Лижэнем, он ему по силам, игровое преимущество чувствуется, но не идёт мяч в ворота, что называется. В целом Ян нормально, хорошо играет. Если выиграет ещё одну партию, можно задуматься о победе на турнире», — приводит слова Шипова ТАСС.
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