Паре-Пинтре выиграл четвёртый этап «Джиро д'Италия», Власов замкнул топ-10

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Французский гонщик Орельен Паре-Пинтре из команды AG2R Citroën стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Через две секунды финишную черту пересёк норвежец Андреас Лекнесунд из команды DSM. Оба спортсмена ворвались в тройку лидеров общего зачёта — более того, Лекнесунд даже возглавил его.

Россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe финишировал десятым и опустился на одну позицию в общем зачёте, став седьмым.

Велошоссе. «Джиро д'Италия». Четвёртый этап. Веноза – озеро Лачено, 175 км

1. Орельен Паре-Пинтре (Франция, AG2R Citroën) – 4:16.04.

2. Андреас Лекнесунд (Норвегия, DSM) – отставание 0.02.

3. Том Скуйиньш (Латвия, Trek — Segafredo) +0.57.

4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – то же отставание.

5. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Deceuninck) +1.02.

6. Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея, Trek – Segafredo) +1.07…

10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +2.01.

Общий зачет после четвёртого этапа

1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, DSM) – 14:35.44.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +0.28.

3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, AG2R Citroën) +0.30.

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +1.00.

5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.12.

6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +1.26.

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание.