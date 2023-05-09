Паре-Пинтре выиграл четвёртый этап «Джиро д'Италия», Власов замкнул топ-10

Французский гонщик Орельен Паре-Пинтре из команды AG2R Citroën стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Через две секунды финишную черту пересёк норвежец Андреас Лекнесунд из команды DSM. Оба спортсмена ворвались в тройку лидеров общего зачёта — более того, Лекнесунд даже возглавил его.
Россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe финишировал десятым и опустился на одну позицию в общем зачёте, став седьмым.
Велошоссе. «Джиро д'Италия». Четвёртый этап. Веноза – озеро Лачено, 175 км
1. Орельен Паре-Пинтре (Франция, AG2R Citroën) – 4:16.04.
2. Андреас Лекнесунд (Норвегия, DSM) – отставание 0.02.
3. Том Скуйиньш (Латвия, Trek — Segafredo) +0.57.
4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – то же отставание.
5. Никола Кончи (Италия, Alpecin-Deceuninck) +1.02.
6. Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея, Trek – Segafredo) +1.07…
10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +2.01.
Общий зачет после четвёртого этапа
1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, DSM) – 14:35.44.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +0.28.
3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, AG2R Citroën) +0.30.
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +1.00.
5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.12.
6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +1.26.
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание.
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