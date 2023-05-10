Собака стала причиной завала на пятом этапе «Джиро д’Италия». В него попал один из лидеров

Неприятный инцидент произошёл по ходу пятого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Собака стал причиной падения одного из спортсменов. Отметим, что гонка проходит при дождливой погоде.

Инцидент случился за 152 км до финиша: бельгийский велогонщик команды Soudal-Quick Step Ремко Эвенепул ехал в общей группе, как вдруг на трассу выбежала собака, что стало причиной завала с участием нескольких велогонщиков, в том числе Эвенепула.

Ремко осмотрели врачи, которые не нашли у него серьёзных травм. Спортсмен вернулся на трассу через две минуты.

Стоит отметить, что по итогам четырёх этапов «Джиро д’Италия» упавший Эвенепул шёл вторым в общем зачёте многодневки. Лидером соревнований является норвежец Андреас Лекнессунд из Team DSM.