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Ян Непомнящий проиграл вторую партию подряд на турнире в Бухаресте

В Бухаресте завершились партии пятого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, в четвёртом туре уступивший американцу Фабиано Каруане, в пятом туре проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

Непомнящий играл белыми фигурами, его партия завершилась на 58-м ходу. Изначально компьютеры показывали перевес в пользу россиянина, но по ходу игры позиция резко изменилась в пользу Вашье-Лагравы.

В пяти турах российский гроссмейстер набрал два очка. В следующем туре, который состоится 12 мая, он встретится с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой.

Результаты партий пятого тура

Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв – 0:1

Ян-Кшиштоф Дуда – Фабиано Каруана – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа – Дин Лижэнь – 1:0

Уэсли Со – Богдан-Даньел Дьяк

Аниш Гири – Рихард Раппорт – 0,5:0,5

Положение после пятого тура

1. Фабиано Каруана – 3 очка.

2-3. Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 2,5 очка.

4-7. Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Аниш Гири – по 2 очка.

8-9. Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда – по 1,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк – 1 очко.

Драма в финале матча за титул: Непомнящий в ужасе роняет фигуры. Видеоролик: