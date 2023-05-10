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Ян Непомнящий проиграл вторую партию подряд на турнире в Бухаресте

Ян Непомнящий проиграл вторую партию подряд на турнире в Бухаресте
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В Бухаресте завершились партии пятого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, в четвёртом туре уступивший американцу Фабиано Каруане, в пятом туре проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

Непомнящий играл белыми фигурами, его партия завершилась на 58-м ходу. Изначально компьютеры показывали перевес в пользу россиянина, но по ходу игры позиция резко изменилась в пользу Вашье-Лагравы.

В пяти турах российский гроссмейстер набрал два очка. В следующем туре, который состоится 12 мая, он встретится с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой.

Результаты партий пятого тура

Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв – 0:1
Ян-Кшиштоф Дуда – Фабиано Каруана – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа – Дин Лижэнь – 1:0
Уэсли Со – Богдан-Даньел Дьяк
Аниш Гири – Рихард Раппорт – 0,5:0,5

Положение после пятого тура

1. Фабиано Каруана – 3 очка.
2-3. Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 2,5 очка.
4-7. Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Аниш Гири – по 2 очка.
8-9. Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда – по 1,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк – 1 очко.

Драма в финале матча за титул: Непомнящий в ужасе роняет фигуры. Видеоролик:

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