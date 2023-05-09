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Непомнящий проиграл Каруане на шахматном турнире в Бухаресте, американец вышел в лидеры

Непомнящий проиграл Каруане на шахматном турнире в Бухаресте, американец вышел в лидеры
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В Бухаресте завершились партии четвёртого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.

Россиянин Ян Непомнящий чёрными фигурами уступил американцу Фибиано Каруане, а Алиреза Фируджа нанёс поражение Богдан-Даниэлю Дьяку. Остальные партии завершились вничью.

Единоличным лидером после четвёртого тура стал Каруана, в активе которого три очка из четырёх возможных.

Результаты партий четвёртого тура

Фабиано Каруана – Ян Непомнящий – 1:0.
Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири – 0,5:0,5.
Рихард Раппорт – Уэсли Со – 0,5:0,5.
Богдан-Даниэль Дьяк – Алиреза Фируджа – 0:1.
Дин Лижэнь – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.

Положение после четвёртого тура

1. Фабиано Каруана – 3 очка.
2-3. Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 2,5 очка.
4-7. Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Аниш Гири – по 2 очка.
8-9. Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда – по 1,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк – 1 очко.

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