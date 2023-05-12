Байс выиграл 7-й этап «Джиро д'Италия», Власов сохранил седьмое место в общем зачёте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итальянский гонщик Давиде Байс из команды EOLO-Kometa стал победителем седьмого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Спустя девять секунд финишную черту пересёк чех Карел Вацек из команды Corratec — Selle Italia, третьим стал итальянец Симоне Петилли (Intermarché — Circus — Wanty).

Группу преследователей тройке призёров пришлось ждать почти три минуты. Среди этих 27 гонщиков был и россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe, ставший 15-м.

Лидерство в общем зачёте сохранил норвежец Андреас Лекнесунд из команды DSM. Власов по-прежнему седьмой.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Седьмой этап. Капуя – Гран Сассо д’Италия, 218 км

1. Давиде Байс (Италия, EOLO-Kometa) – 6:08.40

2. Карел Вацек (Чехия, Corratec — Selle Italia) – отставание 0.09.

3. Симоне Петилли (Италия, Intermarché — Circus — Wanty) +0.16.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +3.10.

5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же отставание.

6. Тибо Пино (Франция, Groupama — FDJ) – то же отставание…

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание.

Общий зачёт после седьмого этапа

1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, DSM) – 22:50.48.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +0.28.

3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, AG2R Citroën) +0.30.

4. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +1.00.

5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.12.

6. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +1.26.

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание.