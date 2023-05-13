«КПРФ» обыграл «Синару» в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу
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Московский «КПРФ» одержал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с екатеринбургской «Синарой». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу московской команды.
Голы в составе «КПРФ» забили игроки Сергей Абрамович, Сергей Крыкун и Андрей Заболонков. Ещё один мяч футболист «Синары» Григорий Валеев отправил в собственные ворота. За «Синару» забили Валерий Дёмин, Григорий Валеев и Никита Фахрутдинов.
Напомним, вторая полуфинальная игра между «КПРФ» и «Синарой» состоится завтра, 14 мая. В другом полуфинале встречаются «Газпром-Югра» и «Норильский никель».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:3
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