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«КПРФ» обыграл «Синару» в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу

Московский «КПРФ» одержал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с екатеринбургской «Синарой». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу московской команды.

Голы в составе «КПРФ» забили игроки Сергей Абрамович, Сергей Крыкун и Андрей Заболонков. Ещё один мяч футболист «Синары» Григорий Валеев отправил в собственные ворота. За «Синару» забили Валерий Дёмин, Григорий Валеев и Никита Фахрутдинов.

Напомним, вторая полуфинальная игра между «КПРФ» и «Синарой» состоится завтра, 14 мая. В другом полуфинале встречаются «Газпром-Югра» и «Норильский никель».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:3