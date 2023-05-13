Мамедов: попытка оспорить решение о допуске Егорян, Великой и Поздняковой — потеря времени

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что организация не намерена оспаривать решение Международной федерация фехтования (FIE) о недопуске олимпийских чемпионок Яны Егорян, Софьи Великой и Софии Поздняковой на международные турниры.

«Нет, оспаривать решение не планируем. Разве вы видите суды с международным правом? Мы чего только не делали, но разве это помогло нам с допуском? Так что в этом нет никакого смысла, это будет просто потерей денег и времени», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, FIE отказала в допуске на международные соревнования лидерам российской сборной. Ранее организация сообщила, что допустит атлетов из России и Беларуси на международные турниры под своей эгидой.