Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со в 8-м туре турнира в Румынии
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Уэсли Со в 8-м туре шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Партия, в которой Ян Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью после повторения ходов после 15‑го хода.
В другом матче действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом. Остальные партии игрового дня на данный момент ещё продолжаются.
По итогам восьми туров Superbet Chess Classic Romania в активе российского гроссмейстера три очка, он занимает седьмое место среди 10 участников. В последнем туре соперником россиянина будет представитель Нидерландов Аниш Гири. Партия пройдёт завтра, 15 мая.
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