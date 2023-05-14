Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со в 8-м туре турнира в Румынии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Уэсли Со в 8-м туре шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Партия, в которой Ян Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью после повторения ходов после 15‑го хода.

В другом матче действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом. Остальные партии игрового дня на данный момент ещё продолжаются.

По итогам восьми туров Superbet Chess Classic Romania в активе российского гроссмейстера три очка, он занимает седьмое место среди 10 участников. В последнем туре соперником россиянина будет представитель Нидерландов Аниш Гири. Партия пройдёт завтра, 15 мая.