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«Норильский никель» уступил «Газпрому‑Югра» во 2-й полуфинальной игре ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» на своей площадке уступил «Газпрому‑Югра» из Югорска во втором полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Основное и дополнительное время игры закончилось со счётом 4:4, в серии пенальти сильнее оказались гости — 7:6. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1–1.

Напомним, первая полуфинальная встреча завершилась победой «Норильского никеля» со счётом 3:2. Третья полуфинальная игра состоится через неделю 21 мая. В другом полуфинале чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги встречаются «КПРФ» и «Синара».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Второй матч

«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром‑Югра» (Югорск) — 4:5 (4:4 в осн. время, 7:6 по пенальти)