Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В возрасте 89 лет умер легенда покера Дойл Брансон

В возрасте 89 лет умер легенда покера Дойл Брансон
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько часов назад в Лас-Вегасе в возрасте 89 лет умер известный профессиональный игрок в покер Дойл Брансон. Телеграм-канал GipsyTeam сообщает, что Лекс Фельдхус, профессиональный игрок в покер, почтил память Дойла одним из первых:

«12 лет назад я поменялся с Айви, чтобы было проще перевести деньги из Европы в Вегас. Приехав на Мировую серию покера, я сразу отправился к Филу. Он меня заметил и тут же спросил: «Я тебе что-то должен? Сколько?»
Я ответил: «$ 25 тыс.». Айви посмотрел вокруг и увидел Дойла, который ехал по залу на своем скутере.
— Дойл, у тебя есть с собой наличные? Я должен этому парню.
— Сколько?
— $ 25 тыс.
— Я не ношу с собой мелочь. Прекратите тратить моё время.

Напомним, Дойл Брансон вместе с Джонни Ченом и Филом Айви делит второе место по общему количеству браслетов Мировой серии покера (по десять), уступая только Филу Хельмуту. Брансон — один из четырёх игроков, выигрывавших главный турнир Мировой серии покера более одного раза.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023