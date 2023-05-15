В возрасте 89 лет умер легенда покера Дойл Брансон

Несколько часов назад в Лас-Вегасе в возрасте 89 лет умер известный профессиональный игрок в покер Дойл Брансон. Телеграм-канал GipsyTeam сообщает, что Лекс Фельдхус, профессиональный игрок в покер, почтил память Дойла одним из первых:
«12 лет назад я поменялся с Айви, чтобы было проще перевести деньги из Европы в Вегас. Приехав на Мировую серию покера, я сразу отправился к Филу. Он меня заметил и тут же спросил: «Я тебе что-то должен? Сколько?»
Я ответил: «$ 25 тыс.». Айви посмотрел вокруг и увидел Дойла, который ехал по залу на своем скутере.
— Дойл, у тебя есть с собой наличные? Я должен этому парню.
— Сколько?
— $ 25 тыс.
— Я не ношу с собой мелочь. Прекратите тратить моё время.
Напомним, Дойл Брансон вместе с Джонни Ченом и Филом Айви делит второе место по общему количеству браслетов Мировой серии покера (по десять), уступая только Филу Хельмуту. Брансон — один из четырёх игроков, выигрывавших главный турнир Мировой серии покера более одного раза.
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