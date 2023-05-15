В возрасте 89 лет умер легенда покера Дойл Брансон

Несколько часов назад в Лас-Вегасе в возрасте 89 лет умер известный профессиональный игрок в покер Дойл Брансон. Телеграм-канал GipsyTeam сообщает, что Лекс Фельдхус, профессиональный игрок в покер, почтил память Дойла одним из первых:

«12 лет назад я поменялся с Айви, чтобы было проще перевести деньги из Европы в Вегас. Приехав на Мировую серию покера, я сразу отправился к Филу. Он меня заметил и тут же спросил: «Я тебе что-то должен? Сколько?»

Я ответил: «$ 25 тыс.». Айви посмотрел вокруг и увидел Дойла, который ехал по залу на своем скутере.

— Дойл, у тебя есть с собой наличные? Я должен этому парню.

— Сколько?

— $ 25 тыс.

— Я не ношу с собой мелочь. Прекратите тратить моё время.

Напомним, Дойл Брансон вместе с Джонни Ченом и Филом Айви делит второе место по общему количеству браслетов Мировой серии покера (по десять), уступая только Филу Хельмуту. Брансон — один из четырёх игроков, выигрывавших главный турнир Мировой серии покера более одного раза.