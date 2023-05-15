Кирсан Илюмжинов: Ванга предсказывала мне президентство в ФИДЕ

Бывший руководитель Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов рассказал, как встречался с болгарской предсказательницей Вангой.

«Ванга попросила привезти «младого президента» в Петрич. Ельцин, Назарбаев – вроде бы пожилые. Ужинали в Москве с её родственниками, и как-то выбор пал на меня. Мне было 29 лет, самому интересно. На следующий день полетели.

Утром мне звонят, говорят, бабушка спрашивает про Кирчу – так она меня называла. Все удивились, ведь ей никто не говорил, что я приехал. Тут же оделся. Даже забыл взять кусочек рафинада из-под подушки – это нужно делать перед приёмом, она берёт его с руки и по нему многое определяет. Зашёл к ней, переживая, что второпях забыл. А она прочитала мысли и говорит: «Да не переживай».

И начала рассказывать. Я говорил, что хочу поехать работать в Америку или Европу. А она усмехнулась: будешь как Желю Желев, наш президент. Я тогда не понял. А через год всё случилось. Стал руководителем в Калмыкии. И на 18 лет!

Ей не могу не верить. Она многое знала. Предсказала мне и президентство в Международной федерации шахмат. И бытовые чудеса видел. Как-то вдруг начала ругаться на строителей, которые делали ремонт в соседнем доме. Мол, штору неправильно прибили. Хотя она ничего видеть не могла! Больше того, она же была слепая. Пришли проверить – так и есть. Соседям криво прибили балку. Как она это увидела?» — приводит слова Илюмжинова Sports.ru.