Каруана выиграл шахматный турнир в Бухаресте, Непомнящий — на предпоследнем месте

В Бухаресте завершились партии 9-го, заключительного тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.
Результативным стал только один матч, в котором чемпион мира китаец Дин Лижэнь чёрными фигурами нанёс поражение главному аутсайдеру соревнований Богдану-Даниэлю Дьяку. Все остальные партии завершились вничью, в том числе Ян Непомнящий упустил победу в противостоянии с Анишем Гири.
Superbet Chess Classic Romania завершился победой Фабиано Каруаны, Непомнящий, потерпевший три поражения, — девятый.
Результаты партий 9-го тура
Рихард Раппорт – Фабиано Каруана – 0,5:0,5.
Алиреза Фируджа – Максим Вашье-Лаграв – 0,5:0,5.
Аниш Гири – Ян Непомнящий – 0,5:0,5.
Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.
Богдан-Даниэль Дьяк – Дин Лижэнь – 0:1.
Итоговое турнирное положение
1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.
2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.
6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.
8. Дин Лижэнь – 4 очка.
9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.
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