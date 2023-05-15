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Каруана выиграл шахматный турнир в Бухаресте, Непомнящий — на предпоследнем месте

В Бухаресте завершились партии 9-го, заключительного тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.

Результативным стал только один матч, в котором чемпион мира китаец Дин Лижэнь чёрными фигурами нанёс поражение главному аутсайдеру соревнований Богдану-Даниэлю Дьяку. Все остальные партии завершились вничью, в том числе Ян Непомнящий упустил победу в противостоянии с Анишем Гири.

Superbet Chess Classic Romania завершился победой Фабиано Каруаны, Непомнящий, потерпевший три поражения, — девятый.

Результаты партий 9-го тура

Рихард Раппорт – Фабиано Каруана – 0,5:0,5.

Алиреза Фируджа – Максим Вашье-Лаграв – 0,5:0,5.

Аниш Гири – Ян Непомнящий – 0,5:0,5.

Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.

Богдан-Даниэль Дьяк – Дин Лижэнь – 0:1.

Итоговое турнирное положение

1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.

2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.

6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.

8. Дин Лижэнь – 4 очка.

9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.