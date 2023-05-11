«Этот чемпион попроще, чем Магнус». Французский шахматист обыграл и обидел Дин Лижэня

5-й тур супертурнира в Бухаресте завершился поражением двух участников недавнего чемпионского матча в Астане. Россиянин Ян Непомнящий в выигрышной позиции проиграл белыми французу Максиму Вашье-Лаграву, а другой француз Алиреза Фируджа белыми заставил сдаться китайца Дин Лижэня. А после партии 19-летний юнец сказал обидные слова в адрес чемпиона мира.

Победа и обидные слова

И Непомнящий, и Лижэнь могли обыгрывать своих оппонентов, но допустили ошибки и неточности. Ян, видимо, вновь решил, что в комфортной для себя позиции не может проиграть, и вновь доказал обратное, делая ходы в ритме блица, а Дин пошёл на то поле, но не тем конём.

Гораздо громче самих результатов было то, что случилось потом.

«Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Наверняка этот чемпион мира попроще, чем Магнус. Конечно, Дин силён, я рад, что одержал эту победу и вышел в «плюс один». Вот это действительно важно», — сказал Алиреза Фируджа.

Даже если бы Фируджа выиграл партию с позиции силы, так нет же – ему сказочно повезло, и то вряд ли подобные слова в адрес Дин Лижэня были бы уместны. Ведь сам 19-летний гроссмейстер в шахматах пока не сделал ничего выдающегося, чтобы раздавать оценки действующему чемпиону мира. Который только что завершил изнуряющий, забравший все моральные и физические силы марафон.

Это всё равно, что в таком же марафоне, только легкоатлетическом, где-то за 5 км до финиша у лидировавшего спортсмена случился какой-то форс-мажор – порвалась кроссовка, споткнулся и упал, получив повреждение, и другое в том же духе, а обогнавший его из-за этого соперник после завершения дистанции начал бы насмехаться над побеждённым.

Интересно, сказал бы Фируджа такие же слова в адрес Магнуса Карлсена? А, да, он же никогда норвежца не обыгрывал в классические шахматы. При этом Карлсен говорил, что матч с Фируджей был бы ему интересен, поскольку тот является представителем новой волны шахматистов. Но молодой гроссмейстер провалился на турнире претендентов и права сыграть за корону не получил.

Фируджа попал в клуб Чигорина

Кстати, бывший иранец победой над Дин Лижэнем вошёл в символический клуб Михаила Чигорина. Этот клуб был основан ростовским историком шахмат Виталием Гниренко и получил международное признание. Гниренко не поленился и посчитал всех шахматистов, которые обыгрывали бы в «классику» действующего чемпиона мира.

Первым стал, естественно, Михаил Чигорин, который 20 января 1889 года в партии чемпионского матча нанёс поражение Вильгельму Стейницу. Ну а Фируджа на данный момент пока последний член этого клуба.

Гроссмейстеры, которые обыгрывали чемпионов мира, но затем сами завоёвывали корону, из клуба выбывают.

Стейниц, конечно, не был членом клуба, как и Дин Лижэнь. Первому в истории чемпиону просто не суждено было попасть в клуб Чигорина по определению, а китаец действующих чемпионов мира не обыгрывал никогда.

Магнус Карлсен «подарил» клубу Чигорина наибольшее количество шахматистов – 18 человек, в том числе и Яна Непомнящего. А меньше всего из чемпионов мира для клуба Чигорина «постарался» Василий Смыслов, которого побеждал лучший шахматист Чехословакии Мирослав Филип.