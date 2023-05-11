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Французский шахматист Алиреза Фируджа оскорбил чемпиона мира Дин Лижэня — что случилось, подробности

«Этот чемпион попроще, чем Магнус». Французский шахматист обыграл и обидел Дин Лижэня
Андрей Шитихин
Алиреза Фируджа оскорбил чемпиона мира
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19-летний Алиреза Фируджа ворвался в клуб Михаила Чигорина со скандалом. С этим парнем хотел сыграть Карлсен.

5-й тур супертурнира в Бухаресте завершился поражением двух участников недавнего чемпионского матча в Астане. Россиянин Ян Непомнящий в выигрышной позиции проиграл белыми французу Максиму Вашье-Лаграву, а другой француз Алиреза Фируджа белыми заставил сдаться китайца Дин Лижэня. А после партии 19-летний юнец сказал обидные слова в адрес чемпиона мира.

Победа и обидные слова

И Непомнящий, и Лижэнь могли обыгрывать своих оппонентов, но допустили ошибки и неточности. Ян, видимо, вновь решил, что в комфортной для себя позиции не может проиграть, и вновь доказал обратное, делая ходы в ритме блица, а Дин пошёл на то поле, но не тем конём.

Гораздо громче самих результатов было то, что случилось потом.

«Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Наверняка этот чемпион мира попроще, чем Магнус. Конечно, Дин силён, я рад, что одержал эту победу и вышел в «плюс один». Вот это действительно важно», — сказал Алиреза Фируджа.

Даже если бы Фируджа выиграл партию с позиции силы, так нет же – ему сказочно повезло, и то вряд ли подобные слова в адрес Дин Лижэня были бы уместны. Ведь сам 19-летний гроссмейстер в шахматах пока не сделал ничего выдающегося, чтобы раздавать оценки действующему чемпиону мира. Который только что завершил изнуряющий, забравший все моральные и физические силы марафон.

Кто такой Алиреза Фируджа?
«Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам?
«Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам?

Это всё равно, что в таком же марафоне, только легкоатлетическом, где-то за 5 км до финиша у лидировавшего спортсмена случился какой-то форс-мажор – порвалась кроссовка, споткнулся и упал, получив повреждение, и другое в том же духе, а обогнавший его из-за этого соперник после завершения дистанции начал бы насмехаться над побеждённым.

Интересно, сказал бы Фируджа такие же слова в адрес Магнуса Карлсена? А, да, он же никогда норвежца не обыгрывал в классические шахматы. При этом Карлсен говорил, что матч с Фируджей был бы ему интересен, поскольку тот является представителем новой волны шахматистов. Но молодой гроссмейстер провалился на турнире претендентов и права сыграть за корону не получил.

Фируджа попал в клуб Чигорина

Кстати, бывший иранец победой над Дин Лижэнем вошёл в символический клуб Михаила Чигорина. Этот клуб был основан ростовским историком шахмат Виталием Гниренко и получил международное признание. Гниренко не поленился и посчитал всех шахматистов, которые обыгрывали бы в «классику» действующего чемпиона мира.

Подробнее про клуб Михаила Чигорина:
Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко
Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко

Первым стал, естественно, Михаил Чигорин, который 20 января 1889 года в партии чемпионского матча нанёс поражение Вильгельму Стейницу. Ну а Фируджа на данный момент пока последний член этого клуба.

Гроссмейстеры, которые обыгрывали чемпионов мира, но затем сами завоёвывали корону, из клуба выбывают.

Стейниц, конечно, не был членом клуба, как и Дин Лижэнь. Первому в истории чемпиону просто не суждено было попасть в клуб Чигорина по определению, а китаец действующих чемпионов мира не обыгрывал никогда.
Магнус Карлсен «подарил» клубу Чигорина наибольшее количество шахматистов – 18 человек, в том числе и Яна Непомнящего. А меньше всего из чемпионов мира для клуба Чигорина «постарался» Василий Смыслов, которого побеждал лучший шахматист Чехословакии Мирослав Филип.

Рейтинг. Лучший чемпион мира по шахматам
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Рейтинг
Самый крутой чемпион мира по шахматам. Магнус Карлсен сильнее гениев из России и СССР?
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