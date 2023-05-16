Дин Лижэнь снялся со второго турнира по шахматам серии Grand Chess Tour 2023

Сразу после завершения Superbet Chess Classic Romania китайский шахматист Дин Лижэнь объявил об отказе от участия во втором этапе серии Grand Chess Tour 2023 – турнире Superbet Rapid & Blitz Poland. Чемпиона мира заменит американский гроссмейстер Левон Аронян, сообщает chess24. Соревнование пройдёт в Варшаве с 19 по 26 мая этого года.
Напомним, Superbet Chess Classic Romania завершился победой Фабиано Каруаны, Ян Непомнящий, потерпевший три поражения, — девятый.
Результаты партий 9-го тура
Рихард Раппорт – Фабиано Каруана – 0,5:0,5.
Алиреза Фируджа – Максим Вашье-Лаграв – 0,5:0,5.
Аниш Гири – Ян Непомнящий – 0,5:0,5.
Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.
Богдан-Даниэль Дьяк – Дин Лижэнь – 0:1.
Итоговое турнирное положение
1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.
2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.
6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.
8. Дин Лижэнь – 4 очка.
9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.
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