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Дин Лижэнь снялся со второго турнира по шахматам серии Grand Chess Tour 2023

Дин Лижэнь снялся со второго турнира по шахматам серии Grand Chess Tour 2023
Шахматы
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Сразу после завершения Superbet Chess Classic Romania китайский шахматист Дин Лижэнь объявил об отказе от участия во втором этапе серии Grand Chess Tour 2023 – турнире Superbet Rapid & Blitz Poland. Чемпиона мира заменит американский гроссмейстер Левон Аронян, сообщает chess24. Соревнование пройдёт в Варшаве с 19 по 26 мая этого года.

Напомним, Superbet Chess Classic Romania завершился победой Фабиано Каруаны, Ян Непомнящий, потерпевший три поражения, — девятый.

Результаты партий 9-го тура

Рихард Раппорт – Фабиано Каруана – 0,5:0,5.
Алиреза Фируджа – Максим Вашье-Лаграв – 0,5:0,5.
Аниш Гири – Ян Непомнящий – 0,5:0,5.
Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.
Богдан-Даниэль Дьяк – Дин Лижэнь – 0:1.

Итоговое турнирное положение

1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.
2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.
6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.
8. Дин Лижэнь – 4 очка.
9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.

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