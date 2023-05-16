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Непомнящий: турнир увенчался непоставленным матом примерно в два хода

Непомнящий: турнир увенчался непоставленным матом примерно в два хода
Ян Непомнящий
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на результат турнира Superbet Chess Classic Romania, в котором занял предпоследнее место. Победил в нём Фабиано Каруана.

«Этот шикарный турнир увенчался непоставленным матом примерно в два хода. Поздравляю, Фабиано Каруана», — написал в «твиттере» Непомнящий.

Результаты партий последнего тура

Рихард Раппорт – Фабиано Каруана – 0,5:0,5.
Алиреза Фируджа – Максим Вашье-Лаграв – 0,5:0,5.
Аниш Гири – Ян Непомнящий – 0,5:0,5.
Уэсли Со – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5.
Богдан-Даниэль Дьяк – Дин Лижэнь – 0:1.

Итоговое турнирное положение

1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.
2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.
6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.
8. Дин Лижэнь – 4 очка.
9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.

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