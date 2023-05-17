Светлана Хоркина: в России есть всё для занятия любыми видами спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о спортивной инфраструктуре в России. Депутат Государственной думы подчеркнула, что работа, которая ведётся в этой области в стране, позволяет заниматься любыми видами спорта.

«Сложно сказать, какой регион в России самый успешный по спортивным принципам. В разных видах спорта каждый регион достигает каких-то значимых целей: баскетбол, хоккей, гандбол. Правильнее сказать, что инфраструктура ежегодно улучшается. Строятся объекты, открываются школы, поэтому и результаты хорошие. В нашей стране есть всё для занятия любыми видами спорта.

Для летних видов самые популярные это, конечно, Сочи и Казань. В Красноярске есть всё для зимних видов спорта, я лично открывала там Универсиаду и была в восторге от инфраструктуры. В других городах тоже видно развитие, где проходил чемпионат мира и другие масштабные соревнования», — приводит слова Хоркиной Legalbet.