Великий тренер Максимов: если нас допустят даже без флага и гимна, нужно идти и выигрывать

Главный тренер «Чеховских медведей», бывший главный тренер сборной России по гандболу, олимпийский чемпион как игрок и тренер Владимир Максимов высказал своё мнение относительно возможного выступления россиян на международных соревнованиях без флага и гимна.

«Давайте вспомним 1992-й. На Олимпиаду в Барселону поехала команда СНГ, которая взяла золото. Но все понимали, что золото выиграл Советский Союз! Сейчас основные спонсоры МОК – компании из США. Бах может бахать что угодно, но ему в любой момент могут сказать, что прекращают финансирование. И МОК тогда же прекратит существование. А у него же семья, дети. Как и у сотрудников большого аппарата МОК. Нужно с чувством глубокого уважения относиться к тому, что Бах хочет, но не может. Такое ведь и в жизни бывает.

А на тему рекомендаций и критериев… Если нас допустят даже без флага и гимна, нужно идти и выигрывать. Потом в любом случае будет гимн и флаг. Пока же идёт передел мира. У нас в своё время Мавроди создал МММ, в конце концов его посадили. Когда же 20 ребят из Америки напечатали доллары и запустили МММ по всему миру, им аплодируют. «Сколько там миллиардов нужно Украине? Включайте станок. Нате, ребята, свеженькие, ещё краской пахнут», — так сейчас происходит. Это всё стало легитимно, но так быть не должно. Я так понимаю, когда Владимир Владимирович несколько раз за фантики купил золото, Нью-Йоркская биржа перестала золотом торговать. Мы же сказали, что золото стоит столько, а он покупает за столько, за сколько считает нужным. Вот и вся ситуация. Идёт экономический передел мира.

Олимпиада? Да можно свою сделать со странами БРИКС. Там доллары, а тут юани и рубли. Всё равно победители двух Олимпиад будут друг с другом играть. Это спорт, который является проявлением войны в другой ипостаси, ведь тут тоже идёт соревнование систем. Когда ребята с фантиками, полученными за золото, и те, кто их целует пониже спины, прекратят диктовать свои условия, тогда всем станет понятно, что лучше вновь соревноваться всем со всеми. Повторю, если будет возможность, нужно ехать и выигрывать. Даже без флага и гимна», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.