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Определились финалистки ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом

После первого дня квалификации чемпионата Европы – 2023 по художественной гимнастике стали известны финалистки соревнований в двух упражнениях с отдельными предметами – мячом и обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы

Состав финала в упражнении с обручем: Виктория Оноприенко (Украина), Боряна Калейн (Болгария), Стилиана Николова (Болгария), Фанни Пигницки (Венгрия), Ади Ася Кац (Израиль), Зохра Агамирова (Азербайджан), Полина Березина (Испания), София Раффаэли (Италия).

Состав финала в упражнении с мячом: Стилиана Николова (Болгария), Дарья Варфоломеев (Германия), Боряна Калейн (Болгария), София Раффаэли (Италия), Зохра Агамирова (Азербайджан), Фанни Пигницки (Венгрия), Литра Панайота (Греция), Виктория Оноприенко (Украина).

Отметим, что по итогам первого дня квалификации в многоборье лидирует болгарка Стилиана Николова. 0,75 балла уступает ей соотечественница Боряна Калейн. На третьей позиции идёт итальянка София Раффаэли.