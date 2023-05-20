Афанасьева выиграла ЧР по ходьбе на дистанции 35 км с результатом выше мирового рекорда

Легкоатлетка Клавдия Афанасьева выиграла чемпионат России – 2023 по спортивной ходьбе на дистанции 35 км с новым рекордом страны. Соревнования проходят в Саранске.

Спортивная ходьба. Чемпионат России, 2023. Саранск. Женщины, 35 км

1. Клавдия Афанасьева (Республика Мордовия) – 2:37.11 секунды.

2. Кристина Любушкина (Челябинская область) – 2:51.41.

3. Дарья Голубечкова (Республика Мордовия) – 2:57.25.

Стоит отметить, что результат Афанасьевой также превышает действующий мировой рекорд, однако он засчитан не будет по причине отсутствия на соревнованиях трёх международных судей (требование регламента).

В данный момент мировым рекордом на дистанции 35 км является время 2 часа 37 минут 44 секунды представительницы Перу Кимберли Гарсии, которое она продемонстрировала на турнире в Дудинце (Словакия). Отметим, что в марте 2023-го Гарсия побила рекорд именно Афанасьевой (2 часа 38 минут 24 секунды), который держался с 2019 года.