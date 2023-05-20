Инал Тасоев: если бы мне вручили вторую золотую медаль, порадовался бы

Российский дзюдоист Инал Тасоев рассказал, как воспринял серебро чемпионата мира и последующие извинения Международной федерации дзюдо (IJF) за судейскую ошибку в финальной схватке с французом Тедди Ринером.

В дополнительное время Тасоев первым провёл результативное действие и даже успел победно вскинуть руки, но судья показал, что встречу надо продолжать. Вскоре схожий приём удался Ринеру, который и стал чемпионом мира. Позже IJF принесла официальные извинения Тасоеву.

«Во время Golden score провёл удачное действие. Мне показалось, что это балл. Шла уже третья минута дополнительного времени, и я вложил туда все оставшиеся силы. Закричал, вскинул руку. А потом судья дал команду продолжать борьбу. Немного не понял. Значит, оценки не было, и моё дело – бороться дальше. Я не сломался. Сделал подсечку, отыграл одно замечание. Но всё-таки попался на его приём.

По горячим следам даже не стал комментировать тот момент. Если судьи решили, что оценки не было, значит, её не было. Что я думаю сейчас? Моя работа – бороться, а не устраивать разборки.

Да, наверное, было бы правильнее, если бы судьи просмотрели тот эпизод. Но от меня это не зависит. Мне сейчас столько людей прислали ссылку на новость, что IJF официально извинилась за судейскую ошибку в нашем финале. Не знаю, как на это реагировать. Факт остаётся фактом – у меня серебро, Ринер – чемпион.

Вторая золотая медаль? Это не ко мне. Если бы мне её вручили, я бы порадовался. У нас был честный поединок, и стыдиться мне точно нечего. Но нет — так нет. Надо будет всё доказывать в следующий раз», — приводит слова Тасоева Sports.ru.