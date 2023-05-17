Инал Тасоев, а не Тедди Ринер должен был стать чемпионом мира. Ошибку судьи признала и международная федерация.

Вот это скандалище в дзюдо! У россиянина отобрали чистую победу в финале с легендой

Россиянина Инала Тасоева, крутого дзюдоиста, который в финале чемпионата мира в Дохе в супертяжёлой категории бился с легендарным Тедди Ринером, лишили золотой медали по ошибке. Международная федерация дзюдо признала ошибочным решение арбитра, который не засчитал действие Тасоева в «золотом» раунде, и принесла россиянину «глубокие извинения».

Тасоев и Ринер каждый со своей половины сетки уверенно добрались до финальной схватки. Оба были действительно хороши, но в основное время доказать своё преимущество не смог ни тот, ни другой. А в дополнительном «золотом» раунде россиянин провёл успешную контратаку, которая должна была принести ему чемпионский титул, ведь он повалил соперника.

Тасоев захватил дзюдогу Ринера правой рукой. Но судьи решили оставить это действие без оценки, поскольку, по их мнению, Инал не контролировал ситуацию и сам потерял опору. Схватка продолжилась, и уже в следующей атаке Тедди провёл решающий приём. К его действию вопросов не было – оно было чистым.

Зато есть вопросы к арбитрам – как можно было вынести такое решение, имея возможности всё рассмотреть? Неужели болевшие за Тедди трибуны так подействовали? Ринер – абсолютная легенда дзюдо и мирового спорта. Его титулы говорят сами за себя. И если бы он победил чисто – никаких вопросов. Действительно, легенда. 11-й личный титул чемпиона мира. Но теперь его победа омрачена судейским скандалом.

Инал Тасоев — Тедди Ринер Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

«Подробно рассмотрев эпизод и принимая во внимание действующие правила и мнения экспертов, мы пришли к выводу, что контратака Тасоева могла быть засчитана. Арбитражный комитет IJF приносит глубокие извинения за своё решение и сообщает, что такого рода действия будут учитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», — говорится в сообщении на сайте IJF.

А Инал Тасоев вместо заслуженного золота получил глубокие извинения.