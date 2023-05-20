Тасоев: давно мечтал стать олимпийским чемпионом, теперь ещё обыграть Ринера

Российский дзюдоист Инал Тасоев рассказал, с какими чувствами воспринял извинения Международной федерации дзюдо (IJF) за судейскую ошибку в финальной схватке чемпионата мира с французом Тедди Ринером.

В дополнительное время Тасоев первым провёл результативное действие и даже успел победно вскинуть руки, но судья показал, что встречу надо продолжать. Вскоре схожий приём удался Ринеру, который и стал чемпионом мира. Позже IJF принесла официальные извинения Тасоеву.

«После схватки первая мысль была – благодарность Ринеру за такой финал. Я получил нереальное удовольствие. Отдал все силы, даже просто стоять было сложно. Он тоже оставил всё. Мы тепло пожали друг другу руки. Это кодекс чести дзюдоистов – уважение превыше всего. Я хорошо отношусь к Ринеру, это легенда. Наверное, величайший дзюдоист в истории. И спасибо ему за эту схватку.

Конечно, было обидно проиграть, тем более вот так. Но такого, чтобы я выместил злость на сопернике и, например, не пожал ему руку, просто быть не может. Уважаю всех. Уже просто за то, что они уважают меня – и выходят на поединок. Дзюдо – это больше чем спорт. Это философия.

Я давно мечтал стать олимпийским чемпионом. Но теперь хочется не просто этого, а ещё обыграть Тедди Ринера. Это реально. Понимаю, что моё физическое состояние, психологическое и выносливость развиты всего процентов на 50. Резерв – огромный. Но само собой ничего не придёт, нужно пахать. Я примерно представляю, какой там будет шум и как его будут поддерживать в Париже-2024. От одной мысли нереальные эмоции. Главное теперь – попасть туда», — приводит слова Тасоева Sports.ru.