Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой
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На чемпионате Европы — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой. Чемпионкой Европы стала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, которая представляет Германию. Серебряные медали достались Еве Брезалиевой (Болгария). Бронза досталась Стилиане Николовой, представляющей также Болгарию.
Полная таблица выглядит так:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,25.
2. Ева Брезалиева (Болгария) — 31,6.
3. Стилиана Николова (Болгария) — 31,55.
4. Екатерина Веденеева (Словения) — 30,7.
5. Милена Бальдассарри (Италия) — 29,45.
6. Виктория Оноприенко (Украина) — 29,0.
7. Ади Ася Кац (Израиль) — 28,7.
8. Даниэла Мунитц (Израиль) — 28,65.
Напомним, в многоборье групп победу одержала сборная Болгарии.
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