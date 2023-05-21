Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

На чемпионате Европы — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой. Чемпионкой Европы стала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, которая представляет Германию. Серебряные медали достались Еве Брезалиевой (Болгария). Бронза досталась Стилиане Николовой, представляющей также Болгарию.

Полная таблица выглядит так:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,25.

2. Ева Брезалиева (Болгария) — 31,6.

3. Стилиана Николова (Болгария) — 31,55.

4. Екатерина Веденеева (Словения) — 30,7.

5. Милена Бальдассарри (Италия) — 29,45.

6. Виктория Оноприенко (Украина) — 29,0.

7. Ади Ася Кац (Израиль) — 28,7.

8. Даниэла Мунитц (Израиль) — 28,65.

Напомним, в многоборье групп победу одержала сборная Болгарии.