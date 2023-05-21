Бывшая россиянка Веденеева завоевала первую в истории медаль ЧЕ для Словении

Бывшая российская гимнастка Екатерина Веденеева завоевала для Словении первую в истории медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике — бронзу в упражнении с булавами.

Осенью прошлого года Екатерина сделала то же самое, но на чемпионате мира и в упражнении с лентой. Важно, что и для самой Веденеевой данные награды — первые в карьере.

Напомним, полная таблица выглядит так:

1. София Раффаэли (Италия) — 33,0.

2. Боряна Калейн (Болгария) — 32,45 (протест, подняли до 32,65).

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,7.

4. Виктория Оноприенко (Украина) — 31,65.

5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,35 (потеря).

6. Литра Панайота (Греция) — 31,1.

7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 29,75.

8. Александра Аджурджукулезе (Италия) — 26,4.