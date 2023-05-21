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Бывшая россиянка Веденеева завоевала первую в истории медаль ЧЕ для Словении

Бывшая россиянка Веденеева завоевала первую в истории медаль ЧЕ для Словении
Екатерина Веденеева
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Бывшая российская гимнастка Екатерина Веденеева завоевала для Словении первую в истории медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике — бронзу в упражнении с булавами.

Осенью прошлого года Екатерина сделала то же самое, но на чемпионате мира и в упражнении с лентой. Важно, что и для самой Веденеевой данные награды — первые в карьере.

Напомним, полная таблица выглядит так:

1. София Раффаэли (Италия) — 33,0.
2. Боряна Калейн (Болгария) — 32,45 (протест, подняли до 32,65).
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,7.
4. Виктория Оноприенко (Украина) — 31,65.
5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,35 (потеря).
6. Литра Панайота (Греция) — 31,1.
7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 29,75.
8. Александра Аджурджукулезе (Италия) — 26,4.

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