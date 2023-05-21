Гимнастки из Азербайджана стали чемпионками Европы в упражнениях с тремя мячами и лентами

Сегодня, 21 мая, в заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходившего в Баку (Азербайджан), состоялись командные соревнования в упражнениях с тремя мячами и тремя лентами. Победительницами в них стали хозяйки турнира: спортсменки набрали 32.250 баллов.

Второе место заняли гимнастки из Израиля, они отстали от азербайджанских спортсменок на 100 тысячных. Их результат — 32.150 баллов.

На третьей строчке завершили соревнования представительницы Испании, отставшие от второго места почти на балл. Они набрали за свою программу 31.200 баллов.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Упражнения с тремя мячами и тремя лентами

1. Азербайджан — 32.250

2. Израиль — 32.150

3. Испания — 31.200