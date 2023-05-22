Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В FIG объяснили, почему отложили решение о допуске российских гимнастов на соревнования

В FIG объяснили, почему отложили решение о допуске российских гимнастов на соревнования
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ объяснил, почему возглавляемая им организация отложила решение по допуску россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе до июля.

«У нас восемь дисциплин, и у всех разное руководство. Нам необходимо найти критерии нейтральности, которые подходят для всех восьми. Нам нужно время, это не делается за один день. Если мы сейчас что-то решим, а завтра изменим своё решение, это будет плохо для спортсменов. Вот почему нам нужны два месяца, чтобы решить, каковы идеальные условия нейтралитета», — приводит слова Ватанабэ Inside The Games.

FIG контролирует спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику, аэробику, паркур и общую гимнастику.

Материалы по теме
Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023