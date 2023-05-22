В FIG объяснили, почему отложили решение о допуске российских гимнастов на соревнования
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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ объяснил, почему возглавляемая им организация отложила решение по допуску россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе до июля.
«У нас восемь дисциплин, и у всех разное руководство. Нам необходимо найти критерии нейтральности, которые подходят для всех восьми. Нам нужно время, это не делается за один день. Если мы сейчас что-то решим, а завтра изменим своё решение, это будет плохо для спортсменов. Вот почему нам нужны два месяца, чтобы решить, каковы идеальные условия нейтралитета», — приводит слова Ватанабэ Inside The Games.
FIG контролирует спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику, аэробику, паркур и общую гимнастику.
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