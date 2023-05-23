Экс-россиянин Яковлев вошёл в сборную Израиля, но его участие в Олимпиаде под вопросом

Бывший российский велогонщик, сменивший гражданство в 2022 году, Михаил Яковлев вошёл в состав олимпийской сборной Израиля для выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже. Однако у Международного союза велосипедистов (UCI) пока нет информации о сокращении для спортсмена карантина при переходе в другую страну.

«Чтобы Михаил Яковлев мог принять участие в Олимпийских играх 2024 года, НОК Израиля должен был подать заявку на отмену трёхлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства спортсменом в соответствии с дополнением к статье 41 Олимпийской хартии. На данный момент UCI не был проинформирован о каком-либо подобном документе, полученном от исполкома Международного олимпийского комитета», — цитирует пресс-службу Международного союза велосипедистов ТАСС.

Обычно срок карантина при смене гражданства для спортсменов, уже выступавших на международных соревнованиях, равняется трём годам, однако каждая ситуация рассматривается индивидуально: этот срок может быть сокращён или отменён.