В Федерации велосипедного спорта отреагировали на допуск россиян на международные турниры

Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о решении Международного союза велосипедистов (UCI) допустить российских спортсменов до международных стартов. Допуск начнёт действовать с 1 июня 2023 года.

«По допуску больше вопросов, чем ответов. Будем консультироваться по деталям. Есть нюансы, которые технически нам непонятны. В каком статусе будем заявляться? Кто будет командировать спортсменов? Много вопросов. Сейчас двери открыты, условия допуска понятны, но есть нюансы. Я бы не стал строить планы или прогнозы.

В допуске в основном речь идёт об этапах Кубках мира, но половина из них уже закончились в этом году. Чемпионат мира пройдёт в Англии в августе, но можем ли мы туда попасть, если не участвовали в Кубке мира? Есть условия, как можно зарегистрироваться и попасть на соревнования, но каким образом?.. Все турниры сейчас проходят как квалификация на Олимпийские игры.

А как будем выступать в нейтральном статусе? Здесь встаёт вопрос о финансировании. Обеспечение экипировкой, как командировать состав – речь про группы поддержки, массажистов, механиков и так далее. Как их обеспечивать? Будем консультироваться, соберём свои вопросы, направим в UCI. Как получим ответ, уже будем строить свои планы и давать прогнозы», — приводит слова Екимова Metaratings.

Международный союз велосипедистов ранее допускал спортсменов из России в нейтральном качестве и в индивидуальном порядке. Россияне могли участвовать в соревнованиях, если не выступали за команды, зарегистрированные под флагом России или Беларуси. Теперь россияне могут участвовать в Кубке мира, Лиге наций и чемпионате мира.