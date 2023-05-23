World Taekwondo допустила 23 россиянина и белоруса до участия в ЧМ, двое получили отказ

Всемирная федерация тхэквондо объявила о предварительном допуске 14 россиян и девяти белорусов на чемпионат мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан), в качестве нейтральных индивидуальных атлетов. По прибытии в Баку все спортсмены из России и Беларуси должны будут подписать декларацию, обязывающую полностью соблюдать условия участия.

Каждая кандидатура приглашённого на соревнования спортсмена проходила три этапа проверки. Два спортсмена, согласно заявлению организации, не соответствовали установленным организацией условиям допуска. По сообщению «РИА Новости», это россияне, олимпийские чемпионы Токио по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдёт в Баку с 29 мая по 4 июня 2023 года.