Американская легкоатлетка показала палец вниз на церемонии награждения с трансгендером

Аделин Джонсон, бегунья из средней школы Брансона (США, штат Миссури), попала в скандал из-за опущенного вниз большого пальца на церемонии награждения призёров забега CIF-North Coast на 1600 метров, который прошёл в Калифорнии.
Джонсон в данном забеге заняла четвёртое место. Так как подиум был расширенным (с первого по шестое место), Аделин тоже принимала участие в церемонии награждения. В том же забеге второе место заняла трансгендерная девушка Афина Райан. Соответственно, Джонсон стояла рядом с Райан. В один из моментов она сначала помахала рукой кому-то в толпе, а потом опустила большой палец вниз. Отметим, что Аделин при этом не указывала на Афину.
Видео с награждения впоследствии стали распространять различные правозащитные организации.
Примечательно, что на данных соревнованиях проходили митинги против трансгендеров на соревнованиях с лозунгом «Защитим женский спорт».
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