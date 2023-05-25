В Сочи спасли лягушонка, который оказался на трассе во время мужского забега командного ЧР
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В Сочи проходит командный чемпионат России по лёгкой атлетике — 2023. Одним из стартов сегодня, 25 мая, был мужской забег на 3000 метров с препятствиями. В яме с водой, которую успешно преодолели спортсмены, оказался маленький лягушонок.
Сначала в кадре показали лягушонка, который находился рядом с ямой с водой. После того, как спортсмены преодолели это препятствие, лягушонок оказался в воде. Один из смотрителей соревнований успел выбежать на трассу до появления спортсменов, вытащив земноводное. Лягушонок был успешно доставлен в безопасное место, где ему ничего не угрожает.
Первое место в забеге занял представитель Алтайского края Ильдар Надыров. Второе место осталось за Максимом Якушевым, третьим финишировал Никита Калганов.
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