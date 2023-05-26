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Костенюк сыграла вничью с Шуваловой в Гран-при ФИДЕ. Дронавалли, Вагнер и Чжунъи лидируют

Сегодня, 26 мая, проходят партии предпоследнего, 10-го тура четвёртого этапа женского Гран-при ФИДЕ, который идёт в Никосии (Кипр). Александра Костенюк, выступающая под флагом Швейцарии, сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой.

Шувалова играла чёрными фигурами. Была разыграна сицилианская защита. После 95 ходов соперницы согласились на ничью.

Положение после 10 туров;

Динара Вагнер — 6 очков;

Харика Дронавалли — 6;

Тань Чжунъи — 6;

Екатерина Лагно — 5,5;

Полина Шувалова — 5,5;

Александра Горячкина — 5;

Гюнай Мамедзаде — 5;

Бибисара Асаубаева — 5;

Нана Дзагнидзе — 5;

Александра Костенюк — 4,5;

Бела Хотенашвили — 4,5;

Оливия Кёлбаса — 2.

Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.