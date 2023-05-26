Костенюк сыграла вничью с Шуваловой в Гран-при ФИДЕ. Дронавалли, Вагнер и Чжунъи лидируют

Сегодня, 26 мая, проходят партии предпоследнего, 10-го тура четвёртого этапа женского Гран-при ФИДЕ, который идёт в Никосии (Кипр). Александра Костенюк, выступающая под флагом Швейцарии, сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой.
Шувалова играла чёрными фигурами. Была разыграна сицилианская защита. После 95 ходов соперницы согласились на ничью.
Положение после 10 туров;
Динара Вагнер — 6 очков;
Харика Дронавалли — 6;
Тань Чжунъи — 6;
Екатерина Лагно — 5,5;
Полина Шувалова — 5,5;
Александра Горячкина — 5;
Гюнай Мамедзаде — 5;
Бибисара Асаубаева — 5;
Нана Дзагнидзе — 5;
Александра Костенюк — 4,5;
Бела Хотенашвили — 4,5;
Оливия Кёлбаса — 2.
Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.
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