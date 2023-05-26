Международный союз современного пятиборья создал комиссию по допуску россиян

Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн заявил, что возглавляемая им организация создала комиссию из пяти человек, чтобы определить, кто из российских и белорусских спортсменов соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Комиссия также определит сроки возвращения россиян и белорусов на старты.

«От имени исполнительного совета UIPM выражаю глубокое удовлетворение тем, что лица, назначенные в состав этой экспертной комиссии, обладают высокой квалификацией и объективностью, привнося широкий спектр знаний в решение этой сложной задачи. Комиссия обеспечит тщательное рассмотрение и оценку всех заявок нейтральных спортсменов на основе критериев, согласованных с МОК.

Это следует из обязательства UIPM поддерживать возвращение спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в современное пятиборье. Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить нашу твёрдую приверженность политике недискриминации в спортивном движении», — приводит слова Шорманна Inside the Games.

Возглавила комиссию египтянка Айя Медани, в состав группы вошли Ана Рут Орельяна из Гватемалы, Пак Сонджу из Южной Кореи, Нишанте Пиясена из Шри-Ланки и Харальд Верваеке из Бельгии.