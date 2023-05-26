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Международный союз современного пятиборья создал комиссию по допуску россиян

Международный союз современного пятиборья создал комиссию по допуску россиян
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Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн заявил, что возглавляемая им организация создала комиссию из пяти человек, чтобы определить, кто из российских и белорусских спортсменов соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Комиссия также определит сроки возвращения россиян и белорусов на старты.

«От имени исполнительного совета UIPM выражаю глубокое удовлетворение тем, что лица, назначенные в состав этой экспертной комиссии, обладают высокой квалификацией и объективностью, привнося широкий спектр знаний в решение этой сложной задачи. Комиссия обеспечит тщательное рассмотрение и оценку всех заявок нейтральных спортсменов на основе критериев, согласованных с МОК.

Это следует из обязательства UIPM поддерживать возвращение спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в современное пятиборье. Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить нашу твёрдую приверженность политике недискриминации в спортивном движении», — приводит слова Шорманна Inside the Games.

Возглавила комиссию египтянка Айя Медани, в состав группы вошли Ана Рут Орельяна из Гватемалы, Пак Сонджу из Южной Кореи, Нишанте Пиясена из Шри-Ланки и Харальд Верваеке из Бельгии.

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