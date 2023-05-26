Россия превзошла Китай в медальном зачёте молодёжных летних игр двух стран

Подошли к концу IX Российско-китайские молодёжные летние игры, проходившие в Чунцине в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Соревнования прошли по восьми видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, спортивная борьба, плавание, футбол и художественная гимнастика. В состав российской делегации вошли 158 спортсменов, а также 50 тренеров и специалистов. Всего было разыграно 165 медалей. Россия выиграла 92 награды — 37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых медалей. На счету китайских спортсменов 73 медали — 25 золотых, 35 серебряных и 13 бронзовых.
Самое большое количество медалей россияне завоевали в плавании — 16 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых. Сборная по художественной гимнастике забрала все золотые награды, завоевав девять медалей за первое место, пять серебряных и пять бронзовых.
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